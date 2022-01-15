Предстоятель Православної церкви України Епіфаній захворів на коронавірус

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський та всієї України Епіфаній захворів на коронавірус.

За даними Київської митрополії Української православної церкви, він отримав підтвердження позитивного тесту на Covid-19 вдень 15 січня.

У ПЦУ зазначили, що минулого року митрополит Київський Епіфаній пройшов повний курс вакцинації проти небезпечного захворювання.

Через хворобу він перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні. У зв’язку з цим предстоятель ПЦУ наступного тижня не звершуватиме богослужіння та не прийматиме відвідувачів.

Українська православна церква попросила духовенство та вірян побажати швидкого одужання предстоятелю ПЦУ.

Коронавірус в Україні

За даними Міністерства охорони здоров’я, за день коронавірус в Україні зафіксували у 10 569 людей (серед них є 727 дітей та 229 медичних працівників).

За добу 90 817 людей вакцинувалися проти небезпечного вірусу. Першу дозу отримали 30 498 людей, другу – 43 127 українців, додаткову – 659 громадян, а бустерну – 16 533 жителів.