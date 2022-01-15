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Факты / Украина / Общество

Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний заболел коронавирусом

Юля Захарченко редактор ленты
Митрополит Епіфаній

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний заболел коронавирусом.

По данным Киевской митрополии Украинской православной церкви, он получил подтверждение положительного теста на Covid-19 днем ​​15 января.

В ПЦУ отметили, что в прошлом году митрополит Киевский Эпифаний прошел полный курс вакцинации против опасного заболевания.

Из-за болезни он будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении. В связи с этим предстоятель ПЦУ на следующей неделе не будет совершать богослужение и принимать посетителей.

Украинская православная церковь попросила духовенство и верующих пожелать скорейшего выздоровления предстоятелю ПЦУ.

Коронавирус в Украине

По данным Министерства здравоохранения, за день коронавирус в Украине зафиксировали у 10 569 человек (среди них есть 727 детей и 229 медицинских работников).

За сутки 90 817 человек вакцинировались против опасного вируса. Первую дозу получили 30 498 человек, вторую – 43 127 украинцев, дополнительную – 659 граждан, а бустерную – 16 533 жителей.

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Источник: ПЦУ

Фото: УНИАН

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