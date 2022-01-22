Сьогодні, 22 січня, Україна відзначає День Соборності. У Києві на мосту Патона люди утворили символічний “живий ланцюг”.

“Живий ланцюг Соборності” — це щорічна акція, яка присвячена Дню Соборності та річниці з дня проголошення Незалежності України.

На мосту Патона учасники акції символічно об’єднали береги Дніпра “живим ланцюгом”. Люди із довжелезними стягами рухались назустріч одне одному двома колонами — з лівого берега (символізує Українську Народу Республіку) та з правого берега (символізує Західно-Українську Народну Республіку).

Обидві колони, зустрівшись у центрі, утворили 30-метровий державний прапор.

Нагадаємо, що урочисте проголошення Акту злуки відбулося на Софійському майдані 22 січня 1919 року. Дату обрали невипадково – саме цього дня у 1918 році проголосили IV універсал Української центральної ради про самостійність України.

Акція до Дня Соборності відбулася у 1990 році, коли тисячі людей взялися за руки, утворивши “живий ланцюг” від Івано-Франківська до Києва.