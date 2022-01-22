Сегодня, 22 января, Украина отмечает День Соборности. В Киеве на мосту Патона люди образовали символическую “живую цепь”.

“Живая цепь Соборности” — это ежегодная акция, посвященная Дню Соборности и годовщины со дня провозглашения Независимости Украины.

На мосту Патона участники акции символически объединили берега Днепра “живой цепью”. Люди с длиннющими флагами двигались навстречу друг другу двумя колоннами — с левого берега (символизирует Украинскую Народную Республику) и с правого берега (символизирует Западно-Украинскую Народную Республику).

Обе колонны, встретившись в центре, образовали 30-метровый государственный флаг.

Напомним, что торжественное провозглашение Акта объединения состоялось на Софийском майдане 22 января 1919 года. Именно в этот день в 1918 году провозгласили IV универсал Украинской центральной рады о независимости Украины.

В 1990 году, когда тысячи людей взялись за руки, образовав “живую цепь” от Ивано-Франковска до Киева.