З 1 січня 2021 року середня зарплата лікарів в Україні становитиме 24 тис. гривень.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.

– Вперше зарплата лікарів зросла за рік удвічі. З 1 січня вона становитиме мінімум 20 тис. грн. Середня зарплата лікаря в Україні становитиме 24 тис. грн. Ми вперше починаємо гідно ставитися до лікаря, і не тільки тоді, коли нам це потрібно, – наголосив президент.

Зеленський уточнив, що порівняно з 2019 роком бюджет на медицину зріс удвічі. Вперше за історію незалежності України було укомплектовано автопарк швидких допомог.

Було відремонтовано 600 сільських амбулаторій та понад 200 приймальних відділень.

А наступного року стартує нова програма з реконструкції 48 обласних багатопрофільних клінічних лікарень.