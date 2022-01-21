З перевіркою та контрактом: в Україні визначили умови набору до підрозділів тероборони

Кабінет міністрів України затвердив умови набору добровольців до підрозділів територіальної оборони у громадах.

Прийматимуть громадян старше 18-ти років. Доброволець має пройти медичну, професійну та психологічну перевірку, а також укласти контракт.

Добровольче формування утворюватимуть на зборах групи жителів у присутності командира військової частини та представників місцевого самоврядування.

Сили територіальної оборони до початку лютого повинні отримати зброю та інформацію про свої місця дислокації.

Добровольчі формування можуть задіяти: в обороні певної території та захисті населення до моменту розгортання там військ для відсічі збройної агресії проти України; в посиленні охорони державного кордону; в захисті населення, територій та майна від надзвичайних ситуацій; в підготовці українців до національного спротиву; в охороні та обороні важливих об’єктів інфраструктури та комунікацій; у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами; в здійсненні заходів режиму воєнного стану (в разі його введення) тощо.

Загалом в Україні в межах розгортання системи територіальної оборони планують створити понад 150 батальйонів, які входитимуть до складу 25 бригад. За кожним бійцем хочуть закріпити зброю.

Як пояснили в Міноборони України, постійна чисельність Сил тероборони в мирний час становитиме 10 тис. військових. А за штатом особливого періоду підрозділи налічуватимуть понад 130 тис. осіб (для цього сформують резерв).

Розгортання системи територіальної оборони проведуть у кілька етапів.

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