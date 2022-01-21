Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

З перевіркою та контрактом: в Україні визначили умови набору до підрозділів тероборони

Петро Дем'янчук

Кабінет міністрів України затвердив умови набору добровольців до підрозділів територіальної оборони у громадах.

Прийматимуть громадян старше 18-ти років. Доброволець має пройти медичну, професійну та психологічну перевірку, а також укласти контракт.

Добровольче формування утворюватимуть на зборах групи жителів у присутності командира військової частини та представників місцевого самоврядування.

Сили територіальної оборони до початку лютого повинні отримати зброю та інформацію про свої місця дислокації.

Добровольчі формування можуть задіяти: в обороні певної території та захисті населення до моменту розгортання там військ для відсічі збройної агресії проти України; в посиленні охорони державного кордону; в захисті населення, територій та майна від надзвичайних ситуацій; в підготовці українців до національного спротиву; в охороні та обороні важливих об’єктів інфраструктури та комунікацій; у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами; в здійсненні заходів режиму воєнного стану (в разі його введення) тощо.

Загалом в Україні в межах розгортання системи територіальної оборони планують створити понад 150 батальйонів, які входитимуть до складу 25 бригад. За кожним бійцем хочуть закріпити зброю.

Як пояснили в Міноборони України, постійна чисельність Сил тероборони в мирний час становитиме 10 тис. військових. А за штатом особливого періоду підрозділи налічуватимуть понад 130 тис. осіб (для цього сформують резерв).

Розгортання системи територіальної оборони проведуть у кілька етапів.

Читайте
Як записатися в територіальну оборону – покрокова інструкція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Коментувати не плануємо – Міноборони про військову допомогу від партнерів
Коментувати не плануємо – Міноборони про військову допомогу від партнерів
Такого духу братерства, як у ДАПі, не було ніде – українські кіборги
Такого духу братерства, як у ДАПі, не було ніде – українські кіборги
В Україні з’явився День вшанування захисників Донецького аеропорту
В Україні з’явився День вшанування захисників Донецького аеропорту
Міністр оборони Резніков закликав Захід ввести санкції проти РФ
Міністр оборони Резніков закликав Захід ввести санкції проти РФ
Кабмін визначив квоти для іммігрантів на 2022 рік: скільки та кого приймуть
Кабмін визначив квоти для іммігрантів на 2022 рік: скільки та кого приймуть
В Україні з’явиться держслужба у справах дітей: чим вона займатиметься
В Україні з’явиться держслужба у справах дітей: чим вона займатиметься
Кабмін відклав обмеження націнки на пшеничний хліб
Кабмін відклав обмеження націнки на пшеничний хліб
У Слузі народу анонсували запуск платформи для вирішення проблем громад
У Слузі народу анонсували запуск платформи для вирішення проблем громад
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка