У неділю, 30 січня, на трасі Київ-Чоп перекинувся пасажирський автобус. Унаслідок ДТП постраждали 14 пасажирів.

Як поінформували в пресслужбі Національної поліції Львівської області, ДТП сталася близько 01.40 ночі поблизу села Загірці Золочівського району Львівської області.

Рейсовий автобус прямував із Харкова до польського міста Слупськ.

За даними поліції, 34-річний водій автобуса Van Hool не впорався із керуванням. Унаслідок цього транспортний засіб з’їхав у кювет та перевернувся на бік.

В аварії отримали травми та були госпіталізовані 14 пасажирів автобуса. Серед постраждалих – 11 чоловіків віком від 24 до 56 років (мешканці Київської, Львівської, Харківської, Сумської Полтавської, Чернігівської областей), а також три жінки 23-х, 47-ми та 50-ти років (із Львова, Полтави та Харківської області).

На трасі Київ-Чоп перекинувся пасажирський автобус: 14 постраждалих / 3 фотографии

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП та відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Вона передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.

Варто зазначити, що це не єдина ДТП за останню добу. Так, під ранок 30 січня поблизу села Тубільці Черкаського району легковий автомобіль врізався в дерево, внаслідок чого загинули чотири людини.

А в Івано-Франківську сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Один із водіїв перебуває у важкому стані в реанімації.