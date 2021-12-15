Вже майже тиждень, як в Україні заборонили безкоштовні пластикові пакети, які зазвичай у супермаркетах та на ринках брали досхочу. Все для того, щоби менше використовувати шкідливі для екології пакування, які розкладаються сотні років. Переробляти їх невигідно – надто брудні, а масштаби використання шокують.

Один українець на рік споживає близько півтисячі пластикових пакетів, тоді як європеєць – менше сотні, бо в Європі на них уже діють штрафи та заборони.

Платити тепер доведеться за пакети товщиною від 15 до 50 мікрометрів, але вимірювати покупцям нічого не потрібно. Це мають робити продавці. Вони ж, у разі чого, і штраф сплатять.

Під санкції не потрапили біорозкладні пакети та первинне надтонке пакування, наприклад, для риби, м’яса та сипких продуктів, але воно дозволене лише до 2023 року.

Однаково оцінити тонкі пакети торговельні мережі не змогли: вартість скаче від однієї копійки аж до півтори гривні. Натомість на ринках про закон мало хто чув. Більшість досі роздають пакети всім охочим. Але є й такі продавці, які завжди знали ціну своїм пакетам.

А от покупці, від яких очікувався негатив, адже зазвичай додаткові витрати мало кому подобаються, приємно здивували.

Вже настільки екології зашкодили, що я тільки за це. Нехай не 12 коп. коштуватимуть, нехай навіть і 10 грн, ну аби тільки позбавити від цього.

Якби заборонити їх взагалі. А це, що вони зробили, що вони платні – нічого не дає.

10 коп. мені не шкода для того, щоб мій син жив на чистій і здоровій планеті.

Щоправда, копійчані ціни спотворюють ідею закону, кажуть у Верховній Раді. Мінімальну вартість тонких пакетів мав би встановити уряд, але документ досі не затвердили.

Натомість еколог Сергій Волков запевняє: платними пакети були ще до набрання чинності новим законом.

— Насправді люди платили за ці пакети в супермаркетах, тільки у ціні загальній. Треба розуміти, що безкоштовного товару не існує, – пояснює експерт з управління відходами Сергій Волков.

І додає: відмова від тонких пластикових мішечків – не панацея для екології. Бо в Україні, наприклад, досі немає налагодженої системи перероблення сміття, 95% якого їде на звалища.

Плата за пакети – лише перший етап закону. Вже у березні тонкі та надтонкі пакетики, за винятком біопакетів, які можна компостувати, взагалі заборонять. Порушникам, тобто продавцям, загрожує штраф до 17 тис. грн, який за спіймання вдруге може зрости до 34 тис. Альтернативу пакетам українці вже мають: тканинні торбинки та в’язані сіточки.