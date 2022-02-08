Для вакцинованих українців віком від 60 років запис на отримання смартфона розпочнеться у квітні 2022 року. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

— У квітні почнеться перший етап проєкту: запис тих, хто хоче отримати смартфон. Коли почнеться другий етап – отримання смартфонів – залежить від виготовлення самих пристроїв. Ми окремо це анонсуватимемо. Але ми плануємо більшу частину цього проєкту реалізувати вже цього року, – сказав він на брифінгу журналістам під час Дія Саміт.

Водночас він зазначив, що які саме це будуть пристрої, поки не визначено. Федоров також не відповів на запитання щодо джерел фінансування проєкту.

8 лютого президент Володимир Зеленський анонсував нову державну програму, в межах якої усі вакциновані українці віком від 60 років можуть отримати безкоштовний смартфон та пільговий тариф. Очікується, що смартфони зможуть отримати 8,5 млн громадян.