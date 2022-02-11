Велике будівництво цього року відкриє 30 урбан-парків у 30 містах

Упродовж 2022 року в межах програми президента України Володимира Зеленського Велике будівництво відбудеться відкриття 30 спортивних урбан-парків у 30 містах України.

Про це повідомив координатор програми, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулося 11 лютого у Харкові за участю президента України.

Він також представив відеопроєкт того, як виглядатиме сучасний урбан-парк за прикладом того, що був відкритий влітку 2021 року на території ВДНГ у Києві. https://fex.net/ru/s/ycpnztk

Сучасні простори об’єднають майданчики для різних видів спорту: скейт-парк, стрітфутбольний спот, стрітбольний спот для тренувань зі стрітболу та баскетболу, стрітденс та івент-спот для занять вуличними танцями, стрітворкаут-спот, паркур-спот тощо.

– Ми будуємо за завданням президента вертикаль спортивних об’єктів – починаючи від маленьких спортивних майданчиків у дворах до 30 урбан-парків в 30 містах України, – зазначив Тимошенко.

Він додав, що минулого року в рамках пілотного проєкту було відкрито близько тисячі спортивних майданчиків у шести містах України.

Нинішнього року заплановано облаштування ще 1,8 тис. майданчиків, які є першим рівнем спортивних занять для населення.

Кирило Тимошенко зазначив, що програма Велике будівництво у 2022 році охопить також побудову або реконструкцію 20 басейнів, 94 стадіонів, 47 спортивних комплексів, двох великих палаців спорту, біля 100 дитячих та юнацьких спортивних шкіл, 25 спортивних інтернатів, 21 льодової арени.

Серед спортивних планів, які включає президентська програма, зазначене і відкриття стадіону у Дрогобичі та Рівному, стадіону Металург у Кривому Розі. А також – побудова спортивного комплексу у Хмельницькому, Центру олімпійських видів спорту у Херсонській області, палаців спорту у Києві та у Львові.

Столичний та львівський палаци спорту прийматимуть у себе Євробаскет-2025 у випадку, якщо Україна буде визначена як країна-господар цього спортивного змагання.

Нагадаємо, що раніше координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко зазначав, що реалізація програми дала можливість утворити 200 тис. нових робочих місць та збільшити ВВП країни на 2,6%.