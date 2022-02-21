Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня на востоке Украины. В результате обстрелов боевиков на Донбассе погибли два украинских военных, еще трое защитников получили ранения.

По данным Национальной полиции, еще один воин ранен в Водяном. Предварительная квалификация – статья 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Наемники России обстреляли поселок Новолуганское, где погиб мирный житель 1970 года рождения и повреждены жилые дома.

За день из-за обстрелов в восьми населенных пунктах на Донбассе около 43 тыс. жителей остались без электричества и водоснабжения.

В поселке Новолуганское снаряд попал в квартиру на втором этаже. Боевики обстреляли бывшее общежитие, где сейчас работают магазины. Из-за вооруженной агрессии погиб 51-летний мужчина и поврежден газопровод.

Следователи намерены открыть производство по статье 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

По меньшей мере восемь населенных пунктов остались без воды или электричества. Среди них – Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Верхнеторецкое, Красногоровка, Дружба, Озаряновка и другие поселки.