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Факты / Украина / Общество

На Донбассе боевики обстреляли Зайцево: двое военных погибли, еще трое ранены

Юля Захарченко редактор ленты
На Донбассе боевики обстреляли Зайцево: двое военных погибли, еще трое ранены

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня на востоке Украины. В результате обстрелов боевиков на Донбассе погибли два украинских военных, еще трое защитников получили ранения.

По данным Национальной полиции, еще один воин ранен в Водяном. Предварительная квалификация – статья 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Наемники России обстреляли поселок Новолуганское, где погиб мирный житель 1970 года рождения и повреждены жилые дома.

За день из-за обстрелов в восьми населенных пунктах на Донбассе около 43 тыс. жителей остались без электричества и водоснабжения.

В поселке Новолуганское снаряд попал в квартиру на втором этаже. Боевики обстреляли бывшее общежитие, где сейчас работают магазины. Из-за вооруженной агрессии погиб 51-летний мужчина и поврежден газопровод.

Следователи намерены открыть производство по статье 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

По меньшей мере восемь населенных пунктов остались без воды или электричества. Среди них – Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Верхнеторецкое, Красногоровка, Дружба, Озаряновка и другие поселки.

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Источник: Нацполиция

Фото: Pexels, Нацполиция

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