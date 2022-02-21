Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню на тимчасово окупованій території України. Бойовики на Донбасі обстріляли селище міського типу Новолуганське.

Внаслідок обстрілів окупантів загинув цивільний чоловік 1970 року народження, додаткова інформація про нього уточнюється. Про це повідомив очільник Донецької облдержадміністрації та керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко на сторінці у соціальній мережі Facebook.

За оперативною інформацією, пошкоджені об’єкти інфраструктури у Донецькій області. Селище Новолуганське залишилося без світла та опалення, перебито газогін.

Ситуація на Донбасі

Найманці Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції українських військових та населені пункти. За даними штабу ООС, бойовики на Донбасі 54 рази порушили режим припинення вогню, 45 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Під обстріли бойовиків потрапила Станиця Луганська, Щастя, Водяне, Красногорівка, Кам’янка, Новомихайлівка, Лопаскине, Гнутове, Зайцеве, Піски, Луганське, Гранітне, Талаківка, Лебединське та інші селища.