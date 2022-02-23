Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям, які перебувають у Росії, негайно залишити територію цієї країни.

Відповідні рекомендації оприлюднені на офіційному сайті відомства.

У МЗС нагадали про ескалацію ситуації довкола України та посилення агресії РФ. Це може призвести до обмеження можливостей з надання консульської допомоги на території Росії.

У зв’язку з цим у МЗС закликають громадян України:

• утриматися від відвідування Росії;

• тим, хто вже перебуває в цій країні, виїхати звідти.

– У зв’язку із посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до істотного обмеження можливостей надання консульської допомоги на території Російської Федерації, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до РФ, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію, – наголошується в рекомендаціях.

У міністерстві попередили, що нехтування цими рекомендаціями в подальшому суттєво ускладнить забезпечення захисту громадян України в РФ.

У МЗС також навели контактні дані українських дипломатичних установ на території РФ на випадок виникнення обставин, які потребуватимуть негайного консульського реагування:

• Посольство України в РФ (тел.: +7 919 768 77 96; електронна пошта: emb_ru@mfa.gov.ua, consul_ru@mfa.gov.ua);

• Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі (тел.: +7 921 304 05 72; електронна пошта: gc_rus@mfa.gov.ua);

• Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; електронна пошта: gc_rur@mfa.gov.ua);

• Консульство України в Єкатеринбурзі (тел.: +7 953 0000207; електронна пошта: gc_rue@mfa.gov.ua);

• Консульство України в Новосибірську (тел.: +7 913 379 12 93; електронна пошта: gc_nov@mfa.gov.ua).