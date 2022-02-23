Введение чрезвычайного положения в Украине радикально не отразится на жизни украинцев. В этом заверил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге.

— Еще раз подчеркиваю, на нашей жизни он почти никак не может отражаться радикально. Есть определенный перечень вещей, которые есть в законе о введении чрезвычайного положения. Я хочу сказать, что максимально корректно будет отрабатываться эта ситуация, но в случае необходимости соответствующие органы будут действовать согласно действующему законодательству, — объяснил он.

Алексей Данилов также ответил на вопрос, будет ли введен комендантский час. Он заявил, что такое решение могут принимать региональные штабы в зависимости от ситуации.

23 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что чрезвычайное положение в Украине будет введено на всей территории, кроме Донецкой и Луганской областей. В этих двух регионах уже действует особый правовой режим.

Решение о введении чрезвычайного положения в Украине уже принял Совет нацбезопасности и обороны. Теперь его должна утвердить Верховная Рада.