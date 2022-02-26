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Флот загарбників оголосив про “контртерористичну операцію” в українських водах

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Флот РФ

Флот російських загарбників оголосив про “контртерористичну операцію” в українських водах. ВМС агресора закрили район у північно-західній частині Чорного моря.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

– Перебування кораблів і суден в цьому районі буде розцінюватися, як терористична загроза, – йдеться в повідомленні, яке російські ВМС поширюють відкритими каналами безпеки судноплавства.

У Держприкордонслужбі України наголосили, що на північному заході Чорного моря український, а не російський берег.

Також у ДПСУ нагадали, що сьогодні вночі ворожий дрон атакував корабель Морської охорони Держприкордонслужби України Григорій Куроп’ятніков.

Потім той безпілотник таки збили наші військові, а корабель продовжив свою службу.

Крім того, ворожі безпілотники продовжують розвідку узбережжя Чорного моря та ріки Дунай.

– Наголосимо, що з початку відкритого вторгнення в Україну Росія влучила щонайменше у три цивільні судна у Чорному морі, – заявили у ДПСУ.

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Фото: Depositphotos

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