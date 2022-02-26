Флот загарбників оголосив про “контртерористичну операцію” в українських водах

Флот російських загарбників оголосив про “контртерористичну операцію” в українських водах. ВМС агресора закрили район у північно-західній частині Чорного моря.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

– Перебування кораблів і суден в цьому районі буде розцінюватися, як терористична загроза, – йдеться в повідомленні, яке російські ВМС поширюють відкритими каналами безпеки судноплавства.

У Держприкордонслужбі України наголосили, що на північному заході Чорного моря український, а не російський берег.

Також у ДПСУ нагадали, що сьогодні вночі ворожий дрон атакував корабель Морської охорони Держприкордонслужби України Григорій Куроп’ятніков.

Потім той безпілотник таки збили наші військові, а корабель продовжив свою службу.

Крім того, ворожі безпілотники продовжують розвідку узбережжя Чорного моря та ріки Дунай.