У мережі з’явилася онлайн-карта продовольчих магазинів України з графіками роботи.

Ресурс містить інформацію про назву магазину, особливості роботи в різних містах, адресу, а також статус торговельних точок.

Станом на 1 березня на карті є інформація про магазини АТБ, КОЛО, Сільпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка та ЕКО маркет.

Онлайн-карта буде доповнюватися по мірі зміни інформації. Час оновлення інформації за конкретним магазином вказано у відповідному полі.

Нагадаємо, через воєнний стан і масштабне вторгнення Росії в Україну мережі супермаркетів змінили графік роботи.

Банківська система продовжує працювати у звичайному режимі, однак НБУ ухвалив низку обмежень щодо зняття готівки.

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