Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
Щодня список потягів і розклад змінюється. Також може змінюватися перелік станцій, звідки курсують потяги. Адже через бойові дії рейси до низки міст виконувати зараз просто неможливо з огляду на небезпеку як для самих пасажирів, так і для працівників Укрзалізниці.
Станом на 4 березня потяги на станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:
- 10:00 – №715 Дарниця – Львів
- 11:50 – №738 Київ – Запоріжжя
- 12:06 – №45 Ужгород – Краматорськ
- 13:34 – №114/142 Лиман – Львів
- 14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ
- 14:07 – №749 Київ – Львів
- 14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
- 15:02 – №55 Київ – Рахів
- 17:12 – №13 Київ – Солотвино
- 17:42 – №792 Київ – Кременчук
- 17:42 – №790 Київ – Кропивницький
- 18:30 – №81 Київ – Ужгород
- 18:48 – №67 Київ – Варшава
- 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ
- 19:48 – №95 Київ – Рахів
- 20:05 – №29 Київ – Ужгород
- 20:12 – №49 Київ – Трускавець
- 20:21 – №59 Київ – Чоп
- 20:21 – №57 Київ – Ворохта
- 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя
- 21:15 – №105 Київ – Одеса
- 21:22 – №97 Київ – Ковель
- 21:28 – №76 Київ – Кривий Ріг
- 22:03 – №130 Кременчук – Ворохта
- 22:03 – №149 Полтава – Чернівці
- 22:03 – №209 Харків – Чернівці
- 22:10 – №17 Харків – Ужгород
- 22:22 – №7 Київ – Чернівці
- 22:37 – №91 Київ – Львів
- 22:47 – №46 Краматорськ – Ужгород
- 22:58 – №907 Київ – Краматорськ
- 23:05 – №80 Київ – Дніпро
- 23:18 – №138 Хмельницький – Краматорськ
- 23:46 – №771 Київ – Хмельницький
- 23:59 – №139 Київ – Кам’янець-Подільський
Рейси по станції Харків
- 11:33 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка
- 12:25 – №209 Харків – Чернівці
- 12:36 – №46 Краматорськ – Ужгород
- 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
- 17:00 – №723 Харків – Львів
- 15:09 – №17 Харків – Ужгород
- 19:27 – №795 Харків – Дніпро
- 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
- 21:43 – №7 Харків – Одеса
- 22:40 – №45 Ужгород – Краматорськ
Евакуаційні потяги в Одесі
На станції Одеса безкоштовно можна користуватись такими графіковими потягами:
- №25/26 Одеса – Рахів
- №35/36 Одеса – Перемишль
- №37/38 Одеса – Ужгород
- №77/78 Одеса – Ковель
- №135/136 Одеса – Чернівці
Однак пасажирів попереджають, що розклад руху потрібно уточнювати у довідці вокзалу.
Рейси по станції Запоріжжя
- 11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя
- 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів
- 14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів
- 19:47 – №072 Запоріжжя – Київ
- 20:37 – №068 Запоріжжя – Львів
- 21:38 – №038 Запоріжжя – Київ
- 22:26 – №068 Львів – Запоріжжя
Усі зміни щодо розкладу руху евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Фото: Укрзалізниця