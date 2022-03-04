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Факти / Україна / Суспільство

Евакуаційні потяги в Україні: напрямки і розклад рейсів

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Евакуаційні потяги в Україні: напрямки і розклад рейсів

Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.

Щодня список потягів і розклад змінюється. Також може змінюватися перелік станцій, звідки курсують потяги. Адже через бойові дії рейси до низки міст виконувати зараз просто неможливо з огляду на небезпеку як для самих пасажирів, так і для працівників Укрзалізниці.

Станом на 4 березня потяги на станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:

  • 10:00 – №715 Дарниця – Львів
  • 11:50 – №738 Київ – Запоріжжя
  • 12:06 – №45 Ужгород – Краматорськ
  • 13:34 – №114/142 Лиман – Львів
  • 14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ
  • 14:07 – №749 Київ – Львів
  • 14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
  • 15:02 – №55 Київ – Рахів
  • 17:12 – №13 Київ – Солотвино
  • 17:42 – №792 Київ – Кременчук
  • 17:42 – №790 Київ – Кропивницький
  • 18:30 – №81 Київ – Ужгород
  • 18:48 – №67 Київ – Варшава
  • 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ
  • 19:48 – №95 Київ – Рахів
  • 20:05 – №29 Київ – Ужгород
  • 20:12 – №49 Київ – Трускавець
  • 20:21 – №59 Київ – Чоп
  • 20:21 – №57 Київ – Ворохта
  • 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя
  • 21:15 – №105 Київ – Одеса
  • 21:22 – №97 Київ – Ковель
  • 21:28 – №76 Київ – Кривий Ріг
  • 22:03 – №130 Кременчук – Ворохта
  • 22:03 – №149 Полтава – Чернівці
  • 22:03 – №209 Харків – Чернівці
  • 22:10 – №17 Харків – Ужгород
  • 22:22 – №7 Київ – Чернівці
  • 22:37 – №91 Київ – Львів
  • 22:47 – №46 Краматорськ – Ужгород
  • 22:58 – №907 Київ – Краматорськ
  • 23:05 – №80 Київ – Дніпро
  • 23:18 – №138 Хмельницький – Краматорськ
  • 23:46 – №771 Київ – Хмельницький
  • 23:59 – №139 Київ – Кам’янець-Подільський

Рейси по станції  Харків

  • 11:33 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка
  • 12:25 – №209 Харків – Чернівці
  • 12:36 – №46 Краматорськ – Ужгород
  • 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
  • 17:00 – №723 Харків – Львів
  • 15:09 – №17 Харків – Ужгород
  • 19:27 – №795 Харків – Дніпро
  • 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
  • 21:43 – №7 Харків – Одеса
  • 22:40 – №45 Ужгород – Краматорськ

Евакуаційні потяги в Одесі

На станції Одеса безкоштовно можна користуватись такими графіковими потягами:

  • №25/26 Одеса – Рахів
  • №35/36 Одеса – Перемишль
  • №37/38 Одеса – Ужгород
  • №77/78 Одеса – Ковель
  • №135/136 Одеса – Чернівці

Однак пасажирів попереджають, що розклад руху потрібно уточнювати у довідці вокзалу.

Рейси по станції Запоріжжя

  • 11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя
  • 12:20 – №120 Запоріжжя – Львів
  • 14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів
  • 19:47 – №072 Запоріжжя – Київ
  • 20:37 – №068 Запоріжжя – Львів
  • 21:38 – №038 Запоріжжя – Київ
  • 22:26 – №068 Львів – Запоріжжя

Усі зміни щодо розкладу руху евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

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Фото: Укрзалізниця

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