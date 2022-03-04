Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.

Щодня список потягів і розклад змінюється. Також може змінюватися перелік станцій, звідки курсують потяги. Адже через бойові дії рейси до низки міст виконувати зараз просто неможливо з огляду на небезпеку як для самих пасажирів, так і для працівників Укрзалізниці.

Станом на 4 березня потяги на станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:

10:00 – №715 Дарниця – Львів

11:50 – №738 Київ – Запоріжжя

12:06 – №45 Ужгород – Краматорськ

13:34 – №114/142 Лиман – Львів

14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ

14:07 – №749 Київ – Львів

14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський

15:02 – №55 Київ – Рахів

17:12 – №13 Київ – Солотвино

17:42 – №792 Київ – Кременчук

17:42 – №790 Київ – Кропивницький

18:30 – №81 Київ – Ужгород

18:48 – №67 Київ – Варшава

19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ

19:48 – №95 Київ – Рахів

20:05 – №29 Київ – Ужгород

20:12 – №49 Київ – Трускавець

20:21 – №59 Київ – Чоп

20:21 – №57 Київ – Ворохта

21:07 – №38 Київ – Запоріжжя

21:15 – №105 Київ – Одеса

21:22 – №97 Київ – Ковель

21:28 – №76 Київ – Кривий Ріг

22:03 – №130 Кременчук – Ворохта

22:03 – №149 Полтава – Чернівці

22:03 – №209 Харків – Чернівці

22:10 – №17 Харків – Ужгород

22:22 – №7 Київ – Чернівці

22:37 – №91 Київ – Львів

22:47 – №46 Краматорськ – Ужгород

22:58 – №907 Київ – Краматорськ

23:05 – №80 Київ – Дніпро

23:18 – №138 Хмельницький – Краматорськ

23:46 – №771 Київ – Хмельницький

23:59 – №139 Київ – Кам’янець-Подільський

Рейси по станції Харків

11:33 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка

12:25 – №209 Харків – Чернівці

12:36 – №46 Краматорськ – Ужгород

14:39 – №114, 142 Львів – Лиман

17:00 – №723 Харків – Львів

15:09 – №17 Харків – Ужгород

19:27 – №795 Харків – Дніпро

21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ

21:43 – №7 Харків – Одеса

22:40 – №45 Ужгород – Краматорськ

Евакуаційні потяги в Одесі

На станції Одеса безкоштовно можна користуватись такими графіковими потягами:

№25/26 Одеса – Рахів

№35/36 Одеса – Перемишль

№37/38 Одеса – Ужгород

№77/78 Одеса – Ковель

№135/136 Одеса – Чернівці

Однак пасажирів попереджають, що розклад руху потрібно уточнювати у довідці вокзалу.

Рейси по станції Запоріжжя

11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя

12:20 – №120 Запоріжжя – Львів

14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів

19:47 – №072 Запоріжжя – Київ

20:37 – №068 Запоріжжя – Львів

21:38 – №038 Запоріжжя – Київ

22:26 – №068 Львів – Запоріжжя

Усі зміни щодо розкладу руху евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Фото: Укрзалізниця