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Факти / Україна / Суспільство

Задля більшої розрухи та вбивства людей. РФ використовує проти України касетні бомби

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Зброя

Під час військових дій Росія використовує проти України касетні бомби, які значно збільшують збитки та втрати.

За даними Bellingcat, вони застосовувалися для обстрілу об’єктів у Харківській та Сумській областях.

Касетні бомби – зброя, яка розкидає над зоною враження розривні суббоєприпаси невеликого розміру. Вони своєю чергою розсіюються і вражають значно більшу територію.

Цей вид зброї критикують за завдання великої шкоди. Наразі понад сто країн світу підписали Конвенцію про касетні бомби, яка забороняє їхнє використання. Однак у цьому списку немає Росії та України.

Під час бойових дій спеціалісти зафіксували застосування касетних бомб.

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Наприклад, є ознаки, що у Харкові вони використовувалися 25 лютого у районі житлових кварталів, неподалік дитячої лікарні.

– Росія використовує реактивні снаряди з касетними боєприпасами для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-27 Ураган та БМ-30 Смерч. Ці ракети мають касетну бойову частину, у якій розташовуються суббоєприпаси і яка наприкінці польоту відокремлюється від хвостової частини із двигуном. Після розсіювання боєприпасів ракетний двигун і залишки боєголовки продовжують летіти далі траєкторією і часто втикаються в землю, – йдеться в повідомленні.

Максимальна дальність польоту ракет Урагану та Смерчу – 35 та 70 км відповідно. Це означає, що вони можуть завдавати ударів з території РФ.

Потрапив під обстріл касетними боєприпасами й дитячий садок в Охтирці Сумської області.

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Навіть якщо застосовувати касетні боєприпаси для враження військових об’єктів, вони смертоносні для мирного населення, оскільки часто лишаються одиниці, що не розірвалися, які можуть загрожувати життю людей.

Але у житлових кварталах це взагалі неприпустимо та заздалегідь розраховано на вбивство простих громадян.

Джерело: Bellingcat

Фото: Олександр Мережко (скрін)

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