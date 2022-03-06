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Факти / Україна / Суспільство

Друга спроба евакуації з Маріуполя провалилася – росіяни знову обстріляли місто

Валентина Летяк редакторка стрічки
Евакуація з Маріуполя

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що евакуаційна колона з мешканцями Маріуполя так і не змогла сьогодні виїхати за межі міста, оскільки росіяни почали перегрупування своїх сил та потужний обстріл міста.

– Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно. Колона із гуманітарним вантажем, що виїхала сьогодні із Запоріжжя у бік Маріуполя, поки що пункту призначення не дісталася і на даний час знаходиться в дорозі, – уточнив він.

У полку Азов підтвердили, що повторилася вчорашня ситуація, і бойовики відкрили вогонь, не забезпечивши режиму тиші.

За його даними, загарбники продовжують обстрілювати Маріуполь, зокрема по МКР Східний ворог б’є з важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1 Буратіно.

Ударів по місту завдають також ворожа авіація, танки, ствольна та реактивна артилерія.

Фото: полк Азов

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