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Факти / Україна / Суспільство

Як отримати пенсію та соцвиплати під час воєнного стану

Валентина Летяк редакторка стрічки
пенсія гроші

Міністерство соціальної політики України опублікувало інструкцію, як отримати пенсію та інші соціальні виплати в умовах воєнного стану, незалежно від того, де ви зараз перебуваєте.

Ті, хто отримував виплати через Укрпошту, і зараз залишається на своєму постійному місці проживання:

  • очікуйте кошти вдома;
  • або заберіть у відділенні Укрпошти (через бойові дії можуть бути перенесені дати виплат, але вони обов’язково будуть).

Розклад роботи відділень Укрпошти у вашому регіоні можна дізнатися за посиланням тут.

Якщо ж ви виїхали з місця фактичного проживання:

1) Зателефонуйте:

  • до контакт-центру Укрпошти за номером 0 800 300 545 та оберіть кнопку 2 – розділ Пенсії, соціальні виплати та субсидії (дзвінки безкоштовні);
  • або до Пенсійного фонду за номерами телефонів, які розміщені за посиланням, або передайте інформацію через електронний кабінет.

2) Повідомте про необхідність отримання виплат за іншою адресою і назвіть такі дані:

  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року;
  • паспортні дані (серія та номер паспорту);
  • номер телефона;
  • спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою);
  • нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу тимчасового проживання;
  • якщо ви отримуєте пенсію поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, який отримали в SMS-повідомленні.

У міністерстві кажуть, що кошти будуть виплачені за названою адресою проживання протягом декількох днів.

Якщо ж ви поки не визначилися з місцем отримання виплат і хочете їх отримати у будь-якому відділенні Укрпошти, до якого буде доступ, повідомте про це оператору.

У разі, якщо ви отримували пенсії та субсидії через банки, і зараз не можете зняти з картки готівку, можете скористатися сервісами Укрпошти:

  • перерахування коштів з картки для отримання готівки у відділенні Укрпошти або з доставкою за адресою проживання за допомогою послуги З картки додому;
  • зняття коштів через POS-термінали у відділеннях Укрпошти, всі деталі тут.

За всіма змінами стежте на сайті та завантажуйте додаток Укрпошта в Google Play.

Окрім того, тепер переадресувати пенсію, субсидію чи соцдопомогу можна онлайн на сайті Укрпошти.

Якщо ви переїхали й хочете отримати виплату за іншою адресою, достатньо вказати свої дані тут. На кожну виплату — окрема заявку.

Пенсійний фонд здійснив перерахунок пенсій більш ніж 10 млн громадян, повідомила 4 березня міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, до уповноважених банків та Укрпошти спрямовано суму, необхідну для виплати пенсій, до 14 березня включно.

Джерело: Мінсоцполітики

Фото: Depositphotos

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