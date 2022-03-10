Жителі Харкова можуть отримати гуманітарну допомогу від Харківського обласного логістичного штабу в 19 відділеннях Укрпошти.
Завдяки тісній співпраці Харківської ОДА Укрпошта налагодила у своїх відділеннях точки видачі, де громадяни можуть отримати найнеобхідніші зараз товари. Зокрема, хліб, молоко, картопля, крупи, дитяче харчування, теплий одяг, медикаменти.
Незважаючи на те, що частина Харківщини зараз знаходиться в зоні проведення активних бойових дій, в області, станом на 10 березня, працює 174 відділення Укрпошти.
Тут доступні наступні послуги: видача відправлень, виплата пенсій та грошової допомоги, прийом і видача грошових переказів, прийом платежів.
Нагадаємо, Укрпошта продовжує надавати послуги клієнтам у всіх регіонах, крім тих населених пунктів, де фіксується активна фаза військових дій.
Адреси відділень Укрпошти (працюють з 9:00 до 15: 00):
- № 103, вул. Дерев’янка, 50;
- № 40, вул. Беркоса, 26;
- № 38, вул. Ахієзерів 16/50;
- № 93, вул. Петра Болбочана, 46;
- № 98, вул. Холодногірська, 7;
- № 64, вул. Петра Болбочана, 3;
- № 20, вул. Китаєнка, 4;
- № 128, просп. Льва Ландау, 20;
- № 85, вул. Академіка Проскури, 9Б;
- № 33, вул. Шевченка, 224;
- № 170, вул. Гвардійців-Широнінців, 41;
- № 123, вул. Валентинівська, 31;
- № 118, просп. Ювілейний, 57/106;
- № 120, просп. Ювілейний, 49А;
- № 176, вул. Краснодарська, 181Б;
- № 171, вул. Амосова, 5;
- № 89, просп. Олександрівський, 113;
- № 99, вул. Рибалка, 40;
- № 44, просп. Московський, 259.
У Харкові працюють десятки пунктів видачі гуманітарної допомоги, про це повідомляє Олег Синегубов, голова обласної військово-цивільної адміністрації. Гуманітарну допомогу видають у 16 відділеннях Нової пошти.