Жителі Харкова можуть отримати гуманітарну допомогу від Харківського обласного логістичного штабу в 19 відділеннях Укрпошти.

Завдяки тісній співпраці Харківської ОДА Укрпошта налагодила у своїх відділеннях точки видачі, де громадяни можуть отримати найнеобхідніші зараз товари. Зокрема, хліб, молоко, картопля, крупи, дитяче харчування, теплий одяг, медикаменти.

Незважаючи на те, що частина Харківщини зараз знаходиться в зоні проведення активних бойових дій, в області, станом на 10 березня, працює 174 відділення Укрпошти.

Тут доступні наступні послуги: видача відправлень, виплата пенсій та грошової допомоги, прийом і видача грошових переказів, прийом платежів.

Нагадаємо, Укрпошта продовжує надавати послуги клієнтам у всіх регіонах, крім тих населених пунктів, де фіксується активна фаза військових дій.

Адреси відділень Укрпошти (працюють з 9:00 до 15: 00):

№ 103, вул. Дерев’янка, 50;

№ 40, вул. Беркоса, 26;

№ 38, вул. Ахієзерів 16/50;

№ 93, вул. Петра Болбочана, 46;

№ 98, вул. Холодногірська, 7;

№ 64, вул. Петра Болбочана, 3;

№ 20, вул. Китаєнка, 4;

№ 128, просп. Льва Ландау, 20;

№ 85, вул. Академіка Проскури, 9Б;

№ 33, вул. Шевченка, 224;

№ 170, вул. Гвардійців-Широнінців, 41;

№ 123, вул. Валентинівська, 31;

№ 118, просп. Ювілейний, 57/106;

№ 120, просп. Ювілейний, 49А;

№ 176, вул. Краснодарська, 181Б;

№ 171, вул. Амосова, 5;

№ 89, просп. Олександрівський, 113;

№ 99, вул. Рибалка, 40;

№ 44, просп. Московський, 259.

У Харкові працюють десятки пунктів видачі гуманітарної допомоги, про це повідомляє Олег Синегубов, голова обласної військово-цивільної адміністрації. Гуманітарну допомогу видають у 16 ​​відділеннях Нової пошти.