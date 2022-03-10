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Адреси відділень Укрпошти: де в Харкові можна отримати гуманітарну допомогу

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
укрпочта

Жителі Харкова можуть отримати гуманітарну допомогу від Харківського обласного логістичного штабу в 19 відділеннях Укрпошти.

Завдяки тісній співпраці Харківської ОДА Укрпошта налагодила у своїх відділеннях точки видачі, де громадяни можуть отримати найнеобхідніші зараз товари. Зокрема, хліб, молоко, картопля, крупи, дитяче харчування, теплий одяг, медикаменти.

Незважаючи на те, що частина Харківщини зараз знаходиться в зоні проведення активних бойових дій, в області, станом на 10 березня, працює 174 відділення Укрпошти.

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Тут доступні наступні послуги: видача відправлень, виплата пенсій та грошової допомоги, прийом і видача грошових переказів, прийом платежів.

Нагадаємо, Укрпошта продовжує надавати послуги клієнтам у всіх регіонах, крім тих населених пунктів, де фіксується активна фаза військових дій.

Адреси відділень Укрпошти (працюють з 9:00 до 15: 00):

  • № 103, вул. Дерев’янка, 50;
  • № 40, вул. Беркоса, 26;
  • № 38, вул. Ахієзерів 16/50;
  • № 93, вул. Петра Болбочана, 46;
  • № 98, вул. Холодногірська, 7;
  • № 64, вул. Петра Болбочана, 3;
  • № 20, вул. Китаєнка, 4;
  • № 128, просп. Льва Ландау, 20;
  • № 85, вул. Академіка Проскури, 9Б;
  • № 33, вул. Шевченка, 224;
  • № 170, вул. Гвардійців-Широнінців, 41;
  • № 123, вул. Валентинівська, 31;
  • № 118, просп. Ювілейний, 57/106;
  • № 120, просп. Ювілейний, 49А;
  • № 176, вул. Краснодарська, 181Б;
  • № 171, вул. Амосова, 5;
  • № 89, просп. Олександрівський, 113;
  • № 99, вул. Рибалка, 40;
  • № 44, просп. Московський, 259.

У Харкові працюють десятки пунктів видачі гуманітарної допомоги, про це повідомляє Олег Синегубов, голова обласної військово-цивільної адміністрації. Гуманітарну допомогу видають у 16 ​​відділеннях Нової пошти.

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Джерело: Укрпошта

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