Пенсійний фонд профінансував пенсії за березень – Мінсоцполітики

Пенсійний фонд України вже спрямував кошти на виплату пенсій, які люди отримують через банки до 20 березня, і які виплачуються через Укрпошту до 25 березня.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна. За її словами, на виплату пенсій у березні вже спрямовано 38,3 млрд грн. З них через уповноважені банки –27,7 млрд. грн, Укрпошту – 10,6 млрд грн.

Для людей, які отримували пенсію через Укрпошту за місцем проживання, але були вимушені переїхати після вторгнення РОсії в Україну, забезпечена можливість отримати виплати там, де зручно. Кошти переказуватимуть без відкриття рахунку Укрпошті або Ощадбанку.

Для цього необхідно звернутись та повідомити про зміну місця проживання і бажання отримати пенсію грошовим переказом:

до Пенсійного фонду України (особисто, телефоном або через електронний кабінет);

на гарячу лінію Укрпошти за телефоном 0 800 300 545.

Люди, які отримують пенсію на рахунки у банках, продовжать її отримувати на ті ж самі рахунки. Їм нікуди звертатись не потрібно.

Варто зазначити, що графік роботи Укрпошти під час війни в Україні дещо змінився. Як працюють відділення Укрпошти 11 березня 2022 – читайте у нашому матеріалі.