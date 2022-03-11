Продався за 40 тис. грн: у Харкові громадянин повідомив ворогу координати військового об’єкта

Мешканець Харкова продав важливу інформацію російсько-окупаційним військам за 40 тис. грн. Він повідомив найманцям РФ координати розташування об’єкту критичної інфраструктури міста.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла, що йдеться про хлібзавод Салтівський та ФЕД (військовий об’єкт).

– На ніч про потвор. Не можу стримати емоцій. Останнім часом вимушені ділитися негативом. Тварюка з Харкова отримує 25 лютого дзвінок на мобільний від невідомої їй на той момент особи. Тварюка, що телефонує, представляється громадянином РФ і пропонує 40 тис. грн за надання важливої інформації, – повідомила Венедіктова.

Громадянин з Харкова охоче прийняв пропозицію та отримав на банківську карту обіцяні 40 тис. грн, а 1 березня російські війська завдали артилерійські удари поряд з одним з об’єктів, згідно з координатами.

– От як вербують: супутникове стеження, шантаж, сім’ю в заручники, ідеологічні міркування, могли б подумати ви… Ага – 40 тисяч гривень … Ціна тварюки у базарний день, – наголосила генеральний прокурор України.

Правоохоронці затримали громадянина, який допоміг ворожим російським військам. Венедіктова наголосила, що ця людина відповість за скоєне, згідно з чинним законодавством України.