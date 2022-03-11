Полонений російський командир авіаційної ескадрильї Олексій Головенський на пресконференції розповів, що його полк отримав наказ від Путіна про вторгнення на територію України та подальше захоплення 23 лютого 2022 року.

— З 24 лютого до 5 березня особисто я виконав сім бойових вильотів, цілями яких були розвідка, виявлення радіотехнічних засобів та ППО для подальшого придушення та знищення. У кожному польоті постійне ведення візуальної повітряної та надводної обстановки як в акваторії Чорного, так і в акваторії Азовського морів. Авіація з Криму також здійснювала підтримку з повітря сухопутних військ під час вторгнення на територію України.

Головенський розповів, що його полку було повідомлено про планування висадки морського десанту з кораблів ВМФ РФ для забезпечення їхньої підтримки.

— Всі свої вильоти та вильоти однополчан виконувались цілком безпечно, бо наше керівництво завжди говорило, що Україна слабка у протиповітряній обороні, тому літайте, нічого не бійтеся. Внаслідок чого 5 березня 2022 року, отримавши черговий злочинний наказ щодо виконання бойового вильоту, я злетів з аеродрому Саки, мене направили до Миколаївської області. Протягом пів години я здійснював розвідку, внаслідок чого був збитий ППО України двома ракетами. Катапультувався та потрапив у руки ЗС України, – розповів полонений російський льотчик.

Він зазначив, що його “керівництво відправило його на вірну смерть як наживку”.

— ППО на території України працює, навіщо нас посилають як м’ясо – незрозуміло.

Полонений росіянин звернувся до українського народу, заявивши, що дуже шкодує, що опинився на нашій території та виконував злочинні накази. Він зазначив, що з ним поводяться добре.