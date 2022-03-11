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Факти / Україна / Суспільство

Нас посилають як м’ясо – полонений російський льотчик

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Головенський Олексій

Полонений російський командир авіаційної ескадрильї Олексій Головенський на пресконференції розповів, що його полк отримав наказ від Путіна про вторгнення на територію України та подальше захоплення 23 лютого 2022 року.

— З 24 лютого до 5 березня особисто я виконав сім бойових вильотів, цілями яких були розвідка, виявлення радіотехнічних засобів та ППО для подальшого придушення та знищення.

У кожному польоті постійне ведення візуальної повітряної та надводної обстановки як в акваторії Чорного, так і в акваторії Азовського морів. Авіація з Криму також здійснювала підтримку з повітря сухопутних військ під час вторгнення на територію України.

Головенський розповів, що його полку було повідомлено про планування висадки морського десанту з кораблів ВМФ РФ для забезпечення їхньої підтримки.

— Всі свої вильоти та вильоти однополчан виконувались цілком безпечно, бо наше керівництво завжди говорило, що Україна слабка у протиповітряній обороні, тому літайте, нічого не бійтеся.

Внаслідок чого 5 березня 2022 року, отримавши черговий злочинний наказ щодо виконання бойового вильоту, я злетів з аеродрому Саки, мене направили до Миколаївської області. Протягом пів години я здійснював розвідку, внаслідок чого був збитий ППО України двома ракетами. Катапультувався та потрапив у руки ЗС України, – розповів полонений російський льотчик.

Він зазначив, що його “керівництво відправило його на вірну смерть як наживку”.

— ППО на території України працює, навіщо нас посилають як м’ясо – незрозуміло.

Полонений росіянин звернувся до українського народу, заявивши, що дуже шкодує, що опинився на нашій території та виконував злочинні накази. Він зазначив, що з ним поводяться добре.

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