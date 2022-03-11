Уряд ухвалив спеціальний механізм виплат людям, які не змогли працювати через бойові дії

Уряд ухвалив спеціальний механізм грошових виплат людям, які не мали змоги працювати через активні бойові дії. Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Спеціальний механізм виплати грошових допомог, пільг та субсидій буде застосовано у окремих містах і районах семи областей:

Донецька область: Волноваський, Маріупольський райони та місто Маріуполь;

Запорізька область: Василівський, Пологівський та Бердянський райони;

Луганська область: всі міста і райони;

Сумська область: Охтирський район в межах колишнього Тростянецького району;

Харківська область: Ізюмський, Куп’янський райони, міста Харків Куп’янськ, Ізюм;

Чернігівська область: частина Новгород-Сіверського району та Деснянський район міста Чернігів.

Людям з цих міст та районів нарахування грошових допомог, пільг та житлових субсидій проведе Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики на основі інформації, наявної в реєстрах. Орієнтовно цей процес триватиме 3-4 дні.

Після цього Міністерство соціальної політики спрямує необхідне фінансування до Ощадбанку, який забезпечить перерахування коштів людям.

Лазебна наголосила, що виплату грошових допомог, пільг та житлових субсидій Ощадбанк здійснюватиме наступним чином: