Білоруські війська не хочуть брати участь у війні Росії проти України – Арестович

Білоруські військові не хочуть брати участь у війні Російської Федерації проти України через принципову позицію громадян РБ.

У коментарі українським телеканалам радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що білоруси мають принципову позицію – вони розумні люди, які зробили раціональний вибір.

– Білоруське командування строчить відписки росіянам та своєму керівництву, що низький моральний дух. Він не низький, просто білоруси розумні люди. Вони роблять раціональний вибір, – переконаний Арестович.

Він зазначив, що білоруська армія має 45 тис. військових, серед яких боєздатними є щонайбільше 17 тис. осіб, згідно з найоптимістичнішими оцінками. За словами радника глави ОП, фактично Білорусь має 5-7 тис. боєздатних солдат.

– Найбільш боєздатна 103 вітебська десантна бригада. Білоруси – не боягузи. Вони тверезо думають: навіщо їм гинути та сваритися остаточно із сусідами, яких вони вважають майже братським народом, на забаганку плішивого кремлівського карлика, – вважає він.

Арестович зазначив, що якщо білоруські військові таки отримають наказ на перетин кордону України, то є декілька варіантів, що вони робитимуть: