Надвечір 12 березня російські загарбники знову обстріляли міста Сєвєродонецьк та Рубіжне Луганської області. Про це повідомили ДСНС.

У містах горіли квартири, гуртожиток, приватні житлові будинки та автозаправна станція. Наразі рятувальники продовжують ліквідувати пожежі та допомагати мирному населенню.

– Ворожі російські загарбники продовжують обстрілювати мирні міста Луганської області. Надвечір окупанти знову обстріляли міста Сєвєродонецьк та Рубіжне, через що горіли квартири, гуртожиток, приватні житлові будинки та автозаправна станція. Але ворогу не зламати Луганщину! – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що у Сєвєродонецьку постраждала жінка та двоє дітей унаслідок обстрілу російських військових. Про це повідомив очільник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, наразі лікарні у регіоні працюють на межі людських сил. Водночас вони також опиняються під прицілом.