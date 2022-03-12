У Сєвєродонецьку Луганської області унаслідок обстрілу російських військових постраждала жінка та двоє дітей.

Про це повідомив очільник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

– “Руський мир” виглядає так. Сєвєродончанка та двоє її дітей-близнюків постраждали внаслідок обстрілів. Дякувати Богу, живі, – зазначив Сергій Гайдай.

За його словами, наразі лікарні у регіоні працюють на межі людських сил.

Водночас вони також опиняються під прицілом.

– У Сєвєродонецьку лікарню сьогодні також був “приліт”, – додав він.

24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. З того часу вони постійно обстрілюють населені пункти, жертвами часто стають мирні люди, зокрема жінки, діти та пенсіонери.

Під обстрілами опиняються лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки, житлові масиви.

Такі дії окупантів засуджує світова спільнота, проте Кремль поки що не вдається зупинити. Щоб уникнути жертв, громадян закликають за можливості більше часу перебувати у сховищах та без зайвої потреби не полишати їх.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай