Про пенсії, зарплати бійцям та допомогу партнерів: звернення Дениса Шмигаля

Українським пенсіонерам почали виплачувати пенсії, а нашу армію продовжують підсилювати.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Головні тези зі звернення Дениса Шмигаля

Гуманітарний напрямок:

– Сьогодні мали відкритись 14 зелених коридорів. На жаль, не всі з них запрацювали. Як і вчора, як і позавчора. Причина відома — агресивний і підступний ворог, що постійно атакує евакуаційний транспорт, не пропускає гуманітарні конвої, дезінформує про ситуацію, – заявив прем’єр-міністр.

Загалом з 2 до 12 березня Україна отримала понад 40 тис. тонн гуманітарної допомоги.

Також очільник уряду подякував тим людям, які приймають у себе евакуйоване населення.

– Подяка не тільки на словах, але й на ділі. Уряд вже ухвалив рішення про відшкодування комунальних витрат бюджетам громад, які безкоштовно в комунальних будівлях та приміщеннях приймають переселенців, – додав Шмигаль.

Забезпечення військових:

Уряд ухвалив рішення про збільшення коштів Резервного фонду державного бюджету на 50,8 млрд грн. Йдеться про гроші, які мали б направити на програми, які неможливо реалізувати в умовах війни.

Вчора військовим перерахували 12,5 млрд грн на виплату додаткової винагороди. Крім того, 3,9 млрд грн направили на харчування бійцям ЗСУ.

– Також постійно співпрацюємо з нашими партнерами по всьому світу. Дякуємо їм за постійну військову допомогу. Зі зрозумілих причин не буду конкретизувати, чим саме нам допомагають. Але можу сказати: щодня наша армія стає технічно сильнішою, – наголосив Денис Шмигаль.

Продовольча безпека:

Українці можуть бути спокійними, оскільки наша країна на найближчі місяці забезпечена основними продуктами харчування.

– Уряд на час воєнного стану заборонив або обмежив експорт критично важливих для продовольчої безпеки товарів. Йдеться про пшеницю, гречку, м’ясо, яйця, олію, цукор тощо, – заявив очільник уряду.

Він додав, що Кабмін підтримає посівну кампанію на тих територіях, де це можливо.

– Сьогодні вже затвердили рішення, яким держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов’язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності. Також аграріям будуть надаватись державні гарантії на 80% суми залучених ними кредитів, – зазначив Шмигаль.

Енергетична безпека:

Нині в Україні функціонують чотири атомні електростанції, всі гідроелектростанції, ТЕЦ.

Крім того, з Польщею існують домовленості щодо постачання додаткових партій вугілля. Заради економії українські ТЕС будуть отримувати газ за пільговою ціною.

Запаси газу зараз на рівні близько 9,5 млрд кубометрів. Продовжується імпорт газу з Угорщини, Словаччини та Польщі.

– Укргазвидобування продовжує видобуток газу на всіх об’єктах, крім тих, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, там, де відбуваються бойові дії, – заявив Шмигаль.

Заради того, щоб забезпечити населення автомобільним пальним, уряд подав до Ради проект закону, яким скасовується акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%.

Соціальний захист:

– Пенсійний фонд України вже спрямував банкам та Укрпошті 38,3 млрд грн. Це вся сума коштів, необхідна для виплат пенсій цього місяця, – зазначив Денис Шмигаль.

Він додав, що Мінсоцполітики забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг та грошових соціальних допомог.

Крім того, нині працюють спеціальні механізми, які дозволяють отримувати пенсії та соцдопомогу тим, хто евакуювався, шляхом грошових переказів.

– Для працівників та фізичних осіб підприємців у Дії запрацювала оновлена програма єПідтримка. У межах цієї програми кожен робітник або підприємець, в якого війна забрала роботу, може отримати 6,5 тис. грн. Заявку на отримання такої допомоги подали вже 2 млн українців. І в нас достатньо коштів для виплати усім, хто цього потребує, – наголосив очільник Кабміну.