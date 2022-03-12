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Факти / Україна / Суспільство

В російській армії легалізували мародерство на території України – розвідка

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
мародери графіті

У зв’язку з невдалою спробою провести блискучий наступ загарбники вимушені змінити тактику.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що російські загарбники через значні логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій не здатні належним чином забезпечити свої підрозділи пальним, харчами, технікою, набоями та провести ротацію.

— Тепер основне завдання окупантів – закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням. Водночас підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від постачання й отримали вказівку перейти на “самозабезпечення” до наступних розпоряджень.

Тобто відбирати все необхідне у місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки, – йдеться у повідомленні ГУР.

Там зазначають, що кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ, не поодинокі випадки. До того ж вони супроводжуються численними важкими злочинами проти мирного населення: вбивствами, катуваннями, зґвалтуваннями, зокрема неповнолітніх.

У ГУР Міноборони України наголошують, що це цілеспрямована політика терору держави окупанта, що заохочується її вищим керівництвом. Всі злочини агресорів фіксуються, як відомі ті персони, котрі їх скоюють.

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Фото: Flickr: Banksy Looters С

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Джерело: Міноборони

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