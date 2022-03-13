Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 16 день війни
Вбили Вбили
85 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна / Суспільство

Майже 13 тис. вбитих загарбників за 18 днів: Зеленський про втрати РФ

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, в якому розповів про втрати російських загарбників за 18 днів повномасштабної війни в Україні.

— Вісім років війни, довгої війни на Донбасі. 18-й день повномасштабної агресії, повномасштабного вторгнення Росії в України майже 13 тис. окупантів вбитих за 18 днів. Це вже більше ніж в обох чеченських війнах.

Росія втратила тисячі військової техніки. Вони втратили 74 літаки, 86 гелікоптерів. Ми розуміємо, що у них є ще, але ми будемо захищатися далі, – сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна, військові та народ не здається.

— Вся Україна бореться героїчно. Ми вже майже 25 тис. людей вивезли на безпечну територію гуманітарними коридорами.

Глава Української держави підкреслив, що сьогодні ключове завдання – це Маріуполь.

— Наш гуманітарний вантаж у двох годинах від Маріуполя. Всього 80 км. Ми робимо все можливе, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священників православної церкви, які супроводжують цей вантаж.

За словами президента, Україна відправила 100 тонн найнеобхіднішого своїм громадянам. Він зазначив, що усім українцям зараз дуже важко, але перемога за Україною і це 100%.

Читайте
Російська влада вже історично програла війну: ключові заяви Зеленського іноземним ЗМІ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс президента

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка