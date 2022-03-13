Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, в якому розповів про втрати російських загарбників за 18 днів повномасштабної війни в Україні.
— Вісім років війни, довгої війни на Донбасі. 18-й день повномасштабної агресії, повномасштабного вторгнення Росії в України майже 13 тис. окупантів вбитих за 18 днів. Це вже більше ніж в обох чеченських війнах.
Росія втратила тисячі військової техніки. Вони втратили 74 літаки, 86 гелікоптерів. Ми розуміємо, що у них є ще, але ми будемо захищатися далі, – сказав президент.
Зеленський наголосив, що Україна, військові та народ не здається.
— Вся Україна бореться героїчно. Ми вже майже 25 тис. людей вивезли на безпечну територію гуманітарними коридорами.
Глава Української держави підкреслив, що сьогодні ключове завдання – це Маріуполь.
— Наш гуманітарний вантаж у двох годинах від Маріуполя. Всього 80 км. Ми робимо все можливе, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священників православної церкви, які супроводжують цей вантаж.
За словами президента, Україна відправила 100 тонн найнеобхіднішого своїм громадянам. Він зазначив, що усім українцям зараз дуже важко, але перемога за Україною і це 100%.