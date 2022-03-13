Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, в якому розповів про втрати російських загарбників за 18 днів повномасштабної війни в Україні.

— Вісім років війни, довгої війни на Донбасі. 18-й день повномасштабної агресії, повномасштабного вторгнення Росії в України майже 13 тис. окупантів вбитих за 18 днів. Це вже більше ніж в обох чеченських війнах.

Росія втратила тисячі військової техніки. Вони втратили 74 літаки, 86 гелікоптерів. Ми розуміємо, що у них є ще, але ми будемо захищатися далі, – сказав президент.