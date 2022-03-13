Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 13 березня наголосив, що на сьогодні ключовим завданням залишається заблокований Маріуполь та доставлення туди гуманітарної допомоги.

— Наш гуманітарний вантаж у двох годинах від Маріуполя. Всього 80 км. Ми робимо все можливе, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священників православної церкви, які супроводжують цей вантаж.

За словами президента, Україна відправила 100 тонн найнеобхіднішого своїм громадянам.

Він зазначив, що усім українцям зараз дуже важко, але перемога за Україною і це 100%.

Станом на неділю, 13 березня, триває кругова оборона міста Маріуполь (Донецька область) від наступу російських військ.

За словами заступниці міністра внутрішніх справ України Мері Акопян, військово-політичне керівництво України розцінює як “проблему номер один” блокаду Маріуполя ворожими військами. Місто має важливе стратегічне значення.