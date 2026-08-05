В Україні продовжують діяти воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких призову можуть підлягати військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Але закон передбачає категорії громадян, яких виключили з військового обліку та які більше не підлягають мобілізації.

Проте на практиці трапляються випадки, коли повістка для виключених з військового обліку все ж надходить.

Щоб розібратися, чи може приходити повістка для виключених з військового обліку, Факти ICTV звернулися за роз’ясненням до адвокатки, партнерки та керівниці практики обслуговування приватних клієнтів АО Reliance Ірини Цибко.

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Чому виключеному з військового обліку прийшла повістка

Як розповіла адвокатка, у більшості випадків це є наслідком технічних неузгодженостей та неактуалізованих даних у електронному реєстрі Оберіг.

— Якщо відмітка про виключення з військового обліку (наприклад, за станом здоров’я або за віком) є лише у паперовому військово-обліковому документі, але свого часу її не внесли до реєстру, система автоматично сприймає таку особу як військовозобов’язану та формує повістку, — розповіла Ірина Цибко.

Чи може приходити повістка для виключених з військового обліку

З юридичної точки зору — ні.

Але варто чітко розрізняти два статуси:

знятий з військового обліку — це тимчасова процедура, за якої особа залишається військовозобов’язаною;

виключений з військового обліку — це остаточна втрата статусу військовозобов’язаного.

Особа, яка виключена з військового обліку, більше не перебуває у запасі, не підлягає призову під час мобілізації, а також на неї не поширюються обов’язки щодо виконання правил військового обліку, зокрема й обов’язок з’являтися за викликом ТЦК та СП.

Повістка для виключених з військового обліку: що робити

Ігнорувати ситуацію не варто, аби уникнути юридичного хаосу.

— Насамперед потрібно перевірити свій статус у застосунку Резерв+. Якщо там зазначено Виключено з військового обліку, електронний військово-обліковий документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий, — зазначила адвокатка.

Якщо ж у системі статус не оновлено, доцільно направити до ТЦК та СП письмову заяву (поштою з описом вкладення або через адвоката), додавши копії документів, які підтверджують виключення з військового обліку. Це дасть змогу актуалізувати інформацію без особистого відвідування територіального центру комплектування.

Чи можуть оштрафувати виключеного з військового обліку за неявку до ТЦК

Адвокатка наголосила, що притягнення виключеної з військового обліку особи до адміністративної відповідальності за неявку за повісткою за статтею 210-1 КУпАП є незаконним.

Вона додала, що суб’єктом правопорушення за цією статтею може бути лише військовозобов’язаний, військовослужбовець або резервіст. Оскільки виключена з військового обліку особа не має жодного з цих статусів, у її діях відсутній склад адміністративного правопорушення.

Судова практика у таких справах є однозначною — постанови ТЦК про накладення штрафів на осіб, виключених з військового обліку, успішно скасовуються у судовому порядку.

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