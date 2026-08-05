Повістка для виключених з військового обліку: чи потрібно йти до ТЦК та платити штраф
В Україні продовжують діяти воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких призову можуть підлягати військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Але закон передбачає категорії громадян, яких виключили з військового обліку та які більше не підлягають мобілізації.
Проте на практиці трапляються випадки, коли повістка для виключених з військового обліку все ж надходить.
Щоб розібратися, чи може приходити повістка для виключених з військового обліку, Факти ICTV звернулися за роз’ясненням до адвокатки, партнерки та керівниці практики обслуговування приватних клієнтів АО Reliance Ірини Цибко.
Чому виключеному з військового обліку прийшла повістка
Як розповіла адвокатка, у більшості випадків це є наслідком технічних неузгодженостей та неактуалізованих даних у електронному реєстрі Оберіг.
— Якщо відмітка про виключення з військового обліку (наприклад, за станом здоров’я або за віком) є лише у паперовому військово-обліковому документі, але свого часу її не внесли до реєстру, система автоматично сприймає таку особу як військовозобов’язану та формує повістку, — розповіла Ірина Цибко.
Чи може приходити повістка для виключених з військового обліку
З юридичної точки зору — ні.
Але варто чітко розрізняти два статуси:
- знятий з військового обліку — це тимчасова процедура, за якої особа залишається військовозобов’язаною;
- виключений з військового обліку — це остаточна втрата статусу військовозобов’язаного.
Особа, яка виключена з військового обліку, більше не перебуває у запасі, не підлягає призову під час мобілізації, а також на неї не поширюються обов’язки щодо виконання правил військового обліку, зокрема й обов’язок з’являтися за викликом ТЦК та СП.
Повістка для виключених з військового обліку: що робити
Ігнорувати ситуацію не варто, аби уникнути юридичного хаосу.
— Насамперед потрібно перевірити свій статус у застосунку Резерв+. Якщо там зазначено Виключено з військового обліку, електронний військово-обліковий документ має таку саму юридичну силу, як і паперовий, — зазначила адвокатка.
Якщо ж у системі статус не оновлено, доцільно направити до ТЦК та СП письмову заяву (поштою з описом вкладення або через адвоката), додавши копії документів, які підтверджують виключення з військового обліку. Це дасть змогу актуалізувати інформацію без особистого відвідування територіального центру комплектування.
Чи можуть оштрафувати виключеного з військового обліку за неявку до ТЦК
Адвокатка наголосила, що притягнення виключеної з військового обліку особи до адміністративної відповідальності за неявку за повісткою за статтею 210-1 КУпАП є незаконним.
Вона додала, що суб’єктом правопорушення за цією статтею може бути лише військовозобов’язаний, військовослужбовець або резервіст. Оскільки виключена з військового обліку особа не має жодного з цих статусів, у її діях відсутній склад адміністративного правопорушення.
Судова практика у таких справах є однозначною — постанови ТЦК про накладення штрафів на осіб, виключених з військового обліку, успішно скасовуються у судовому порядку.