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Факти / Україна / Суспільство

Потрібно спростити цю процедуру: Кулеба про усиновлення дітей під час війни

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Микола Кулеба

Колишній уповноважений з прав дітей Микола Кулеба розповів, чи можна усиновити дитину під час воєнного стану на території України.

Він зазначив, що зараз Міністерство соціальної політики намагається врегулювати законодавство, щоб спростити процедуру усиновлення.

– До мене щодня звертаються сотні людей, переважно українці, до речі, відомі люди, які кажуть: Ми готові, ми хочемо всиновити. Я не знаю, що сьогодні не вистачає, щоб спростити цю процедуру. І потрібно максимально задіяти органи на контрольованих територіях для того, щоб ці процедури могли діяти, зокрема і для іноземних громадян, – сказав Кулеба в ефірі телемарафону.

Микола Кулеба додав, що зараз він активно займається евакуацією дітей на західну Україну і за кордон.

– Я зараз займаюся постійною евакуацією. Переважно евакуюємо дітей сиріт із інтернатних закладів, дітей із неблагополучних родин, які були в інтернатах. В Україні близько 700 інтернатних закладів і близько 100 тис. дітей, які там перебували. Ще діти з прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, діти з інвалідністю, багатодітні сім’ї. У Маріуполі вже є випадки загибелі дітей від переохолодження, зневоднення. Це все разюче доводить, що ворог прийшов вбивати наших дітей, – сказав він.

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