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Факти / Україна

Жінки і діти: війська РФ розстріляли зелений коридор під Баришівкою, семеро осіб загинуло

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Жінки і діти: війська РФ розстріляли зелений коридор під Баришівкою, семеро осіб загинуло

У Київській області російські фашисти розстріляли колону жінок та дітей, які рухались за погодженим зеленим коридором. Черговий військовий злочин РФ забрав життя шістьох жінок та однієї дитини.

За даними ГУР, трагедія сталася 11 березня під час спроби евакуації з села Перемога Баришівського району Київської області. Це близько 70 км від столиці.

Колона мирних жителів, яка рухалася в бік села Гостролуччя, складалась виключно з жінок та дітей.

– Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і не випускають їх з населеного пункту. Наразі з ними практично неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу, – йдеться у повідомленні розвідки.

Цинічним розстрілом колони жінок та дітей путінські загарбники порушили норми Четвертої Женевської конвенцієї Про захист цивільного населення під час війни.

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Джерело: ГУР

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