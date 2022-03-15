Тисячі тварин стали бездомними через війну. Деяких чотириногих і птахів волонтерам доводиться буквально звільняти із закритих квартир і будинків. Деяких просто залишають на вулиці.

У Києві, наприклад, волонтери рятують домашніх тварин, яких господарі спішно залишили, рятуючись від бомбардувань, з дозволу власників квартир роблячи в дверях спеціальні віконця і витягуючи тварин з полону.

У Дніпрі таких тварин приймають у притулках. Але, як зазначають волонтери, є чимало охочих взяти собі покинутих кішок і собак. Крім того, українським домашнім улюбленцям вже готові надати притулок навіть за кордоном.

В одному з місцевих невеличких притулків Дніпра з початку війни опинилися з десяток котів, власники яких теж поїхали. Найпершим сюди потрапив дворічний Біляшик, дуже красивий білий кіт з прекрасним характером.

За словами власниці притулку Інеси Капінус, Біляшика залишила прямо в під’їзді дівчина-іноземка, яка поїхала ще в перший день війни. Тварина дуже сумувала, весь час намагалася вийти, кричала.

У притулок Біляшика принесли сусіди два тижні тому. Потім тут прийняли ще десять нових тварин.

Волонтери боялися, що собак буде більше і вони не впораються з напливом. Але ситуація склалася зовсім по-іншому. Люди стали активно допомагати їжею і забирати собі новоприбулих покинутих тварин.

Зараз у притулку їх більше 100. Десять котів вдалося прилаштувати. Волонтери кажуть, що дуже важливо зробити це швидко. Тому що домашні тварини, коли потрапляють у притулок, дуже стресують.

– У нас була недавно абіссінська кішка. Порода недешева. Ми з’ясували, що їй десять років. Її господарі теж поїхали. Так вона кілька днів взагалі не їла, не пила, сиділа відвернувшись, – розповідає Інеса Капінус.

За її словами, частині котячих з цього притулку погодилися надати притулок волонтери з Польщі. Там, кажуть, дуже багато сімей хочуть врятувати від обстрілів українських тварин.

Волонтери розуміють, що для багатьох з них – це реальний шанс знайти домівку.