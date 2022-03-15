Ворог основні сили змістив на зону ООС, Маріуполь та Миколаїв. Київ, Суми, Чернігів та Харків стали на оборону та ведуть місцеві дії тактичного значення, які не впливають на зростання рівня загроз.

Про це під час брифінгу заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, вже третю добу противник намагається не застосовувати свою авіацію по Києву, Харкову, Сумах та Миколаєву або застосовує обмежено. Арестович пояснив, чому це так.

— Загалом ворог зібрав біля нас 500 своїх бойових літаків, але російська авіація не здатна проводити складні повітряні операції. Для цього потрібно багато років навчання та багато грошей, чого у них немає. Повітряні удари були одинокими – по два-чотири-шість літаків. Так от, 83 літаки наші ЗС вже збили.

Арестович підкреслив: це означає, що із частини застосованих літаків половини вже немає, а далі – не буде більше.

— Єдині райони, де зараз зосереджує свої авіаційні удари Росія – це зона ООС та, на жаль, Маріуполь. Але ми застосовуємо заходи, які мають полегшити ситуацію й там, зокрема, з точки зору повітряного впливу.

Він наголосив, що наші ППО, яким “кращі експерти світу давали три години на існування, вже 20-ту добу збивають російські літальні апарати”. Лише за останню добу було збито декілька літаків, крилатих ракет тощо. Арестович заявив, що якщо нам допоможуть новітньою зброєю та технікою – ворогові стане ще гірше.

Водночас треба розуміти, що ворог зміщуватиме свої зусилля у напрямку ракетних ударів балістичними ракетами типу Іскандер або крилатими ракетами з російських літаків.