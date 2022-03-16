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Факти / Україна / Суспільство

У зоні Чорнобильської АЕС через присутність окупантів не можуть загасити пожежі

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
ЧАЕС

Наразі у Чорнобильській зоні є пожежі. Проте загасити їх неможливо через те, що зону контролюють російські військові.

Про це повідомив очільник ДП НАЕК Енергоатом Петро Котін.

– Загарбники контролюють цю зону, і що вони там роблять, теж немає інформації. Ми тільки знаємо, що є пожежа, – зазначив Петро Котін.

Такі дії окупантів є небезпечними, оскільки й досі існує ризик радіоактивного забруднення.

– Коли ліс там горить і переходить вже у попіл, ця радіоактивність виходить в атмосферу. Ми завжди фіксували збільшення рівня, коли були пожежі влітку в попередні роки, – додав він.

За його словами, наразі фіксується підвищення рівня радіації, проте поки що у межах допустимих показників.

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Ще 11 березня було зафіксовано осередки вогню у зоні Чорнобильської АЕС. Через це Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) попередило про зростання радіаційної небезпеки.

Його представники припустили, що пожежі могли виникнути внаслідок влучення снаряда або навмисного підпалу.

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Джерело: Новое время

Фото: Pixabay

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