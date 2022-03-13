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Факти / Україна / Суспільство

Війська РФ влаштували пожежу у зоні ЧАЕС: радіаційна небезпека зростає

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Пожежа

Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) попереджає про зростання радіаційної небезпеки внаслідок зафіксованих пожеж у зоні Чорнобильської АЕС.

– Відповідно до класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій критерії пожежі в зоні відчуження не повинні перевищувати обсяги 0,05-0,2 км², але стан площі пожеж перевищує ці показники в десятки разів, – повідомило агентство.

За даними NASA FIRMS, в межах зони відчуження було зафіксовано 4 новоутворені осередки займання. Згідно із супутниковими знімками Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA), вони мають такі характеристики:

  • район к.п.н. Поліське – 0,02 км²,
  • район к.п.н. Бобер – 3,8 км,
  • район к.п.н. Стечанка – 0,3 км²,
  • район к.п.н. Рудня-вересень – 0 25 км².

Водночас ДАЗВ додали, що за даними NASA FIRMS, розміри пожежі в районі к.п.н. Стечанка збільшились у розмірі до 2 км, а в районі к.п.н. Бобер до 10 км.

– З точки зору радіаційних ризиків, зафіксованих автоматизованою системою контролю радіаційного стану (АСКРС) у 39 пунктах, особливу небезпеку становлять існуючі пожежі на територіях із значними рівнями забруднення радіонуклідами та у місцях розташування інфраструктури поводження з радіоактивними відходами в межах 10, – повідомило ДАЗВ.

В агенстві припустили, що спалах відбувся внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме влучення снаряда або навмисного підпалу.

– З тих самих причин і з огляду на роботу в умовах воєнного стану пункти АСКРС не можуть виконувати свої функції у повному обсязі, як і персонал ДСП Екоцентр, – пояснили в агентстві.

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Фото: Depositphotos

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