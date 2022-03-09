Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що знеструмлення Чорнобильської АЕС загрожує витоком радіації. У зв’язку з цим він закликав міжнародну спільноту вимагати від Росії припинити вогонь та дозволити ремонтним бригадам відновити електропостачання.

Відповідну заяву глава МЗС зробив у своєму Twitter-акаунті.

Кулеба поінформував, що єдина лінія електропостачання Чорнобильської АЕС та всіх її ядерних об’єктів пошкоджена. Наразі ЧАЕС та її об’єкти контролюють російські війська.

– ЧАЕС знеструмлена. Я закликаю все міжнародне співтовариство негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання, – наголосив міністр.

Кулеба уточнив, що резервні дизель-генератори ще забезпечуватимуть живлення Чорнобильської атомної електростанції та її об’єктів протягом 48 годин.

Після цього відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива. Це загрожуватиме витоком радіації.

– Варварська війна РФ загрожує всій Європі. Путін має зупинити її негайно! – додав Кулеба.

Як відомо, російські війська захопили територію Чорнобильської АЕС 24 лютого, в перший день повномасштабного вторгнення в Україну.

Згодом повідомлялося, що загарбники утримують персонал Чорнобильської АЕС, люди виснажені.

Водночас омбудсмен Людмила Денісова інформувала, що на захопленій Чорнобильській АЕС та у зоні відчуження ворог порушує вимоги радіаційної безпеки.

Сьогодні стало відомо, що внаслідок дій російських загарбників Чорнобильска АЕС повністю знеструмлена. А оскільки бойові дії тривають, неможливо розпочати ремонтні роботи.