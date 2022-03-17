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Факти / Україна / Суспільство

Обвинувачений у вбивстві та сепаратисти: кого РФ намагається поставити до влади у Херсоні

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Обвинувачений у вбивстві та сепаратисти: кого РФ намагається поставити до влади у Херсоні

Російські окупанти не залишають своїх безглуздих спроб встановити свою владу в Херсоні. Звичайно, це все минає, як то кажуть, тихо і за зачиненими дверима. Адже весь світ бачив, як місцеві жителі ставляться до окупантів, виходячи на багатотисячні мітинги з українською символікою.

Російські окупанти заявили про створення у Херсоні Комітету порятунку За мир та порядок. До складу цього кодла увійшли місцеві сепаратисти. Зокрема ось список колаборантів:

  • обвинувачений у вбивстві та викраденні бізнесмена Ігоря Пащенка, екс-мер Херсона з проросійськими поглядами Володимир Сальдо;
  • підозрювана у держзраді проросійська активістка Тетяна Кузьмич;
  • екс-глава Антонівської селищної ради, підозрюваний у корупції Ігор Семенчев;
  • Георгій Каленов, який перебуває в розшуку;
  • проросійський активіст із Херсона Кирило Стремоусов;
  • активіст проросійської організації Український вибір Дмитро Савлученко.

Найсмішніше, що російські ЗМІ говорять про мера на цьому квазі-засіданні. Може, вони вважають мером Сальдо, але дивно йому приплітати цю посаду. До речі, Сальдо був мером Херсона з 2001 до 2012 року. Довго, але марно. У 2014 році він відзначився тим, що втік до РФ під час того, як Росія вторглася до нашої країни. Там він роздавав коментарі російським пропагандистам.

Кирила Стремоусова, котрий повністю підтримує окупаційні війська, називають його заступником. Схоже, що Стремоусов зробив ставку на російську владу, забувши, що за це він тепер опиниться за ґратами на вісім років, адже його дії – це держзрада в чистому вигляді.

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