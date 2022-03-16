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Факти / Україна / Суспільство

Бореться з пропагандою КНР. Китайський блогер розповідає, що відбувається в Україні

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Бореться з пропагандою КНР. Китайський блогер розповідає, що відбувається в Україні

Китайський програміст Ван Цзісянь, який наразі мешкає в Одесі, спробував оскаржити версію подій в Україні, яку просувають ЗМІ КНР. Останні підтримують пропаганду Москви та спотворюють зображення війни в Україні. Проте він знімає відео, завдяки яким можна зрозуміти, що реально відбувається в українських містах.

Китайські державні канали та інші види ЗМІ замовчують вторгнення путінських військ, кровопролиття, вбивство мирних мешканців.

Але Ван Цзісянь у своїх соціальних мережах показує, як живе Одеса у воєнний час. У його відео чутно сирени, він називає безстрашними людей, які гуляють у цей час на вулиці.

– З учорашнього вечора повітряна тривога пролунала щонайменше тричі, і церковні дзвони дзвонили ще частіше, – описував він ситуацію в одному зі своїх відео.

Водночас він критикує представників влади Китаю, які вважають Путіна героєм та приховують правду про війну в Україні.

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Китайські глядачі, побачивши альтернативну картинку, звернулися до нього із сотнями повідомлень. Деякі з них дякують за те, що він розплющує очі на події.

Чоловік сказав, що поки що не планує залишати Одесу, попри небезпеку. Він зробить це лише тоді, коли у місті буде неможливо виживати. Проте країну він не полишить, а переїде до іншого міста України.

Джерело: The New York Times

Фото: Jixian Wang

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