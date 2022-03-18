В результаті 43 нападів на українські лікарні загинуло понад 12 людей, поранено – близько 34

Щонайменше 12 людей загинули та ще 34 отримали поранення в результаті 43 нападів на заклади охорони здоров’я в Україні.

Про це повідомляє генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус.

Серед постраждалих є і медичні працівники.

– Напади на лікарні є порушенням міжнародного гуманітарного права – будь-коли та будь-де. Вони позбавляють людей терміново необхідної допомоги та ламають, і без того напружені системи охорони здоров’я. Це те, що ми бачимо в Україні, – сказав Тедрос.

Психіатричні заклади теж постраждали від війни. Понад 35 тис. пацієнтів з психічними захворюваннями перебувають в українських психіатричних лікарнях та закладах довготривалої допомоги, які стикаються з серйозною нестачею ліків, їжі, опалення, ковдр тощо.

Тедрос зазначив, що війну в Україні також посилює вплив Covid-19.

– Зниження показників тестування з початку конфлікту означає, що ймовірно буде значний невиявлений шлях хвороби. Оскільки менше 40% дорослого населення в Україні повністю вакциновані, це підвищить ризик розвитку хвороби у більшої кількості людей, – сказав Тедрос.

ВООЗ відправила в Україну близько 100 т медичних товарів, включаючи кисень, інсулін, хірургічні засоби, анестетики та набори для переливання крові. Цього достатньо для 4,5 тис. травмованим пацієнтам

Хоч Захід і готовий нам допомагати та поставляти медикаменти, вантажі просто не можуть дістатись до міст, де ці ліки необхідні.