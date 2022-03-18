Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 22 день війни
Вбили Вбили
108 дітей
Поранили Поранили
>120 дітей
Факти / Україна / Суспільство

В результаті 43 нападів на українські лікарні загинуло понад 12 людей, поранено – близько 34

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
В результаті 43 нападів на українські лікарні загинуло понад 12 людей, поранено – близько 34

Щонайменше 12 людей загинули та ще 34 отримали поранення в результаті 43 нападів на заклади охорони здоров’я в Україні.

Про це повідомляє генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус. 

Серед постраждалих є і медичні працівники.

– Напади на лікарні є порушенням міжнародного гуманітарного права – будь-коли та будь-де. Вони позбавляють людей терміново необхідної допомоги та ламають, і без того напружені системи охорони здоров’я. Це те, що ми бачимо в Україні, – сказав Тедрос.

Психіатричні заклади теж постраждали від війни. Понад 35 тис. пацієнтів з психічними захворюваннями перебувають в українських психіатричних лікарнях та закладах довготривалої допомоги, які стикаються з серйозною нестачею ліків, їжі, опалення, ковдр тощо.

Тедрос зазначив, що війну в Україні також посилює вплив Covid-19.

– Зниження показників тестування з початку конфлікту означає, що ймовірно буде значний невиявлений шлях хвороби. Оскільки менше 40% дорослого населення в Україні повністю вакциновані, це підвищить ризик розвитку хвороби у більшої кількості людей, – сказав Тедрос.

ВООЗ відправила в Україну близько 100 т медичних товарів, включаючи кисень, інсулін, хірургічні засоби, анестетики та набори для переливання крові. Цього достатньо для 4,5 тис. травмованим пацієнтам

Хоч Захід і готовий нам допомагати та поставляти медикаменти, вантажі просто не можуть дістатись до міст, де ці ліки необхідні.

– Колона ООН до Сум, яка включала вантажівку ВООЗ з критично важливими медикаментами, не зміг доїхати. Вантажі, які мають бути направлені до Маріуполя, не можуть туди дістатися. Ці регіони наразі у критичному стані, – сказав Тедрос.

Читайте
За 22 дні війни Червоний Хрест евакуював близько 58 тис. людей - Стокоз

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка