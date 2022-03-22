Евакуація маріупольців: 15 автобусів вирушили з Бердянська до Запоріжжя

Мешканців Маріуполя, який продовжують руйнувати окупанти, вивозять до безпечних міст.

Зокрема, 15 автобусів з місцевими мешканцями вирушили з Бердянська до Запоріжжя 22 березня 2022 року.

Серед евакуйованих – 35 сімей з дітьми з інвалідністю, зазначили в Офісі президента.

Водночас мешканців Маріуполя й надалі продовжать вивозити до безпечних міст та сіл.

Маріуполь – одне з українських міст, яке зазнало чи не найбільше руйнувань за час нападу Росії на Україну. Унаслідок обстрілів загинули місцеві мешканці, значна частина людей отримала поранення. Інфраструктура та житлові масиви населеного пункту зруйновані.

Водночас українська влада не полишила громадян напризволяще, а намагається вивезти їх. За час евакуації тисячі маріупольців полишили свої домівки.

Проте є інформація, що російські окупаційні війська силоміць вивозять громадян до Росії, вони забирають у них документи та видають незрозумілі папірці, які, до речі, не визнають в інших країнах світу.

Українців закликають бути пильними та не довіряти російській армії.

Джерело: Кирило Тимошенко