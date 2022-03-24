Російсько-окупаційні війська обстрілюють українські міста, серед яких є Маріуполь та Пуща-Водиця. Ворог не залишає спроб відновити наступ, щоб захопити Київ, Чернігів, Суми, Харків та інші міста.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що російська армія продовжує формувати та переміщувати додаткові підрозділи до кордонів України. Щоб відновити втрати, РФ починає укладати нові контракти з військовими.

Для доукомплектування окупаційних підрозділів також залучаються військовослужбовці, які повертаються після відрядження з Сирії.