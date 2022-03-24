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Факти / Україна / Суспільство

Україна провела обмін військовополоненими з Росією у форматі 10 на 10 – Верещук

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ірина Верещук

Українська влада здійснила перший обмін полоненими з представникам РФ. З російського полону врятували 10 українських військових в обмін на 10 російських полонених загарбників.

Про це повідомила віцепрем’єр – міністр із питань реінтеграції територій Ірина Верещук.

— Сьогодні за наказом президента Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців, – написала вона.

Верещук додала, що сьогодні до росіян відправили 11 цивільних російських моряків, яких врятували із затопленого судна біля Одеси.

— У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна Сапфір, які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний.

Міністр зазначила, що рятувальний корабель Сапфір також буде повернений Україні й доставлений у турецький порт.

23 березня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія та Україна начебто провели вже два обміни полоненими. Верещук відразу спростувала цю інформацію російського МЗС.

Джерело: Ірина Верещук

Фото: Ірина Верещук

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