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Факти / Україна

Верещук спростувала інформацію про начебто обмін полоненими між Україною та РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Верещук спростувала інформацію про начебто обмін полоненими між Україною та РФ

Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук спростувала інформацію російського Міністерства закордонних справ про те, що між Україною та РФ начебто відбулося вже два обміни полоненими.

– Станом на зараз жодних обмінів ми не проводили. Те, що подає РФ, не відповідає дійсності, – повідомили в ефірі загальнонаціонального телемарафону з посиланням на слова Верещук.

23 березня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія та Україна начебто провели вже два обміни полоненими. Саме ці слова спростувала міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 28-й день. За понад три тижні російські війська втратили близько 15,3 тис. особового складу.

Нині ворог відступає на окремих напрямках та зосереджує основні зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони. Детальніше про ситуацію можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

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