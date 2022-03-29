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єПідтримка: українці подали вже 4,4 млн заявок на отримання 6500 грн від держави

Анастасія Гевко редакторка стрічки
єПідтримка: українці подали вже 4,4 млн заявок на отримання 6500 грн від держави

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що станом на 29 березня українці подали вже 4,4 млн заявок на отримання 6 500 грн фінансової допомоги в рамках ініціативи єПідтримка.

Він закликав подавати заявки до 31 березня, щоб отримати кошти. За його словами, зарахування надходять по черзі.

– Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких оплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп населених пунктів, де активно ведуться бойові дії, – сказав Федоров.

Він уточнив, що менше ніж за місяць отримали гроші 3,3 млн українців, загалом виплачено 22 млрд грн.

– Кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або переводити на інші картки. Допомогу отримає кожен, хто надішле заявку до додатку Дія до 31.03 включно, – повідомив Федоров.

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Фото: Мінцифри

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