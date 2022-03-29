Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що станом на 29 березня українці подали вже 4,4 млн заявок на отримання 6 500 грн фінансової допомоги в рамках ініціативи єПідтримка.

Він закликав подавати заявки до 31 березня, щоб отримати кошти. За його словами, зарахування надходять по черзі.

– Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких оплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп населених пунктів, де активно ведуться бойові дії, – сказав Федоров.

Він уточнив, що менше ніж за місяць отримали гроші 3,3 млн українців, загалом виплачено 22 млрд грн.