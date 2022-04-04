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Факти / Україна / Суспільство

Після ворожого обстрілу Харкова троє дітей у вкрай тяжкому стані – Синєгубов

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Після ворожого обстрілу Харкова троє дітей у вкрай тяжкому стані – Синєгубов

Ворожі війська продовжують тероризувати мирне населення Харківщини, заявив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

– Минулої доби росіяни 17 разів обстрілювали райони Харкова Салтівку, П’ятихатки, Дергачі. Внаслідок обстрілів Слобідського району Харкова семеро людей загинули, 34 – отримали поранення, серед них троє дітей у тяжкому стані. Вранці обстріл житлових районів продовжився. Ще троє загиблих, семеро поранені у Дергачах, – написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Ці дії ворожих військ він пояснив провалом їхніх бойових операцій у Харківському регіоні.

– Їхні бойові операції в Харківській області закінчуються поразками, – написав Синегубов. – Яким би не було бажання росіян голосно заявити про перемоги – у них цього не вийшло та не вийде завдяки Збройним Силам України.

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ЗСУ практично щодня знищує їхню авіацію, техніку та живу силу. Тому їм нічого не залишається, як від безсилля стріляти у мирних жителів з метою залякати.

Глава ОВА повідомив також, що найгарячішою точкою в області залишається Ізюм. Там тривають активні бої.

Збройні сили України тримають оборону і фактично не дозволяють ворогові піти великими потужними силами до Луганської та Донецької областей.

Окупанти щодня зазнають відчутних втрат у живій силі, сказав Синегубов у відеозверненні, яким супроводжував свій допис.

Джерело: Олег Синєгубов

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Фото: Depositphotos

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