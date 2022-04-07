Кулеба: Нова санкційна хвиля проти РФ – потужна, а більшість з санкцій – саме те, на що тиснула Україна

Нова хвиля санкцій запроваджена проти Росії – найскладніша з точки зору дипломатичної роботи.
Про це написав у своєму Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Кулеба зазначив, що ця санкційна хвиля дуже потужна, а багато з нових санкцій – саме те, на що тиснула Україна.
– Президент Зеленський провів багато розмов і виступів, доводячи до партнерів важливість нових санкцій, які дійсно карають. Я на своєму рівні теж відверто казав партнерам: ми вдячні за всі зроблені кроки, але війна триває, а значить потрібні нові санкції, – написав Кулеба.
Кулеба зазначив про 10 нових ударів по російській економіці, фінансовій системі, торгівлі та залишках російського впливу за кордоном, які були нанесені лише за ці три доби.
Однин з таких ударів стало запровадження США, ЄС і G7 нових санкцій проти найбільших банків РФ: Альфа-Банку та Сбєрбанку. Загалом США заблокували вже ⅔ російського банківського сектору.
Також США, Велика Британія, ЄС і G7 повністю заборонили всі нові інвестиції в Росію.
Під санкції потрапили і окремі особи, зокрема доньки Володимири Путіна, донька та дружина Лаврова, Михайло Мішустін та Дмитро Медведев.
В свою чергу Велика Британія заморозила активи Московского кредитного банку та запровадила санкції проти олігархів Ротенберга та Міхельсона.
– 18 країн ЄС – Польща, Румунія, Словенія, Греція, Португалія, Естонія, Латвія, Чехія, Нідерланди, Бельгія, Ірландія, Македонія, Люксембург, Італія, Німеччина, Франція, Швеція, Данія разом вигнали 318 російських “дипломатів”, – зазначив Кулеба.
До санкцій долучились Нідерланди та Данія. У Нідерландах заарештували 14 яхт, які належать громадянам РФ. В свою чергу Данія заморозила активи громадян РФ на суму $11,8 млн.
Ще один санкційний удар по економіці РФ – казначейство США призупинило можливість РФ обслуговувати борг із заблокованих рахунків в американських банках.
– Сьогодні Росія вже вперше не змогла провести платіж у валюті та вийшла на фінішну пряму до дефолту,- написав Кулеба.
Також США застосовують повне блокування до низки найбільших державних підприємств РФ. За словами Кулеби, повний список буде опублікований завтра.
Кулеба також зазначив, що проєкт п’ятого санкційного пакету ЄС вдалося зробити набагато сильнішим, ніж він планувався.
Серед головних заборон:
- заборона на імпорт російського вугілля на суму €4 млрд на рік;
- повна заборона транзакцій для чотири російських банків, включаючи ВТБ (23% банківського сектору);
- заборона російським суднам доступу до портів ЄС;
- заборона російських та білоруських автомобільних перевізників, яка різко обмежить можливості російської промисловості отримати ключові товари;
- цільові заборони на експорт товарів на суму €10 млрд у чутливих сферах (квантові комп’ютери та передові напівпровідники, окремі позиції машинобудування і транспортного обладнання).
Кулеба подякував закордонним партнерам за плідну роботу та додав, що головні дипломатичні битви ще попереду.
– Битва за повне нафтове, газове та вугільне ембарго (вже перемагаємо по вугіллю, б’ємося за нафту). Битва за закриття світових портів для усіх російських кораблів і товарів (вже перемагаємо в ЄС, далі буде більше). Битва за відключення всіх російських банків від SWIFT, – написав Кулеба.
Кулеба додав, що окрема і головна боротьба – це блокування шляхів обходу санкцій та недопущення необґрунтованих виключень з вже застосованих санкцій.