Кулеба: Нова санкційна хвиля проти РФ – потужна, а більшість з санкцій – саме те, на що тиснула Україна

Нова хвиля санкцій запроваджена проти Росії – найскладніша з точки зору дипломатичної роботи.

Про це написав у своєму Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба зазначив, що ця санкційна хвиля дуже потужна, а багато з нових санкцій – саме те, на що тиснула Україна.

– Президент Зеленський провів багато розмов і виступів, доводячи до партнерів важливість нових санкцій, які дійсно карають. Я на своєму рівні теж відверто казав партнерам: ми вдячні за всі зроблені кроки, але війна триває, а значить потрібні нові санкції, – написав Кулеба.

Кулеба зазначив про 10 нових ударів по російській економіці, фінансовій системі, торгівлі та залишках російського впливу за кордоном, які були нанесені лише за ці три доби.

Однин з таких ударів стало запровадження США, ЄС і G7 нових санкцій проти найбільших банків РФ: Альфа-Банку та Сбєрбанку. Загалом США заблокували вже ⅔ російського банківського сектору.

Також США, Велика Британія, ЄС і G7 повністю заборонили всі нові інвестиції в Росію.

Під санкції потрапили і окремі особи, зокрема доньки Володимири Путіна, донька та дружина Лаврова, Михайло Мішустін та Дмитро Медведев.